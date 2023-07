Napoli, inaugurato il nuovo store a Chiaia alle 19.26: subito preso d’assalto dai tifosi

E’ stato immediatamente preso d’assalto dai tifosi, che hanno acquistato la nuova maglia con lo scudetto, il nuovo store del Napoli in via Calabritto nel centralissimo quartiere di Chiaia. Al taglio del nastro, avvenuto alle ore 19.26, orario scelto per ricordare l’anno della fondazione del club, presente la figlia di De Laurentiis, Valentina, style designer della società. Lunghissima coda di persone in fila per poter entrare nel punto vendita.