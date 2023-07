L’ex Palermo e Reggina Lafferty riparte dalla settima divisione scozzese

Kyle Lafferty poteva essere una promessa del calcio irlandese, ma qualcosa forse è mancato al fantasista che in Italia ha indossato le maglie di Palermo e di Reggina. A 35 anni il trequartista ha deciso di ripartire dal basso, direttamente dalla settima categoria scozzese.

Lafferty, infatti, giocherà nella West of Scotland League First Division, settima categoria del calcio scozzese con la maglia del Johnstone Burgh, squadra del paese di Johnstone. Questa scelta forte compiuta dal giocatore a 35 anni testimonia per il fantasista la voglia di far sognare il Johnstone Burgh.