Napoli, Giuntoli: “Pace con i tifosi? Dobbiamo stare tutti uniti in questo momento”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Verona: “Il mister ha fatto delle scelte per vincere la partita e risparmiare energie, visto che pochi giorni fa abbiamo disputato una gara dispendiosa. Crediamo di avere ragazzi straordinari in grado di dare risposte positive“. Infine, sul rapporto con i tifosi: “In questo momento dobbiamo stare tutti uniti. Abbiamo obiettivi importanti e ognuno deve fare la sua parte“.