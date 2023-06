Napoli, Gazzetta: Giuntoli disposto a rinunciare a 4 milioni per andare subito alla Juventus

Nel futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, reduce da una trionfale esperienza a Napoli culminata con lo scudetto, c’è la Juventus. Ora non resta che capire quanto prossimo sia tale futuro dato che l’uomo ha ancora un contratto con il Napoli, in scadenza nel 2024. A fare il punto della situazione ci ha provato La Gazzetta dello Sport, illustrando tre scenari.

Il primo prevede che Giuntoli approdi alla Juventus già a partire dal 1° luglio e, per convincere De Laurentiis, sarebbe pronto ad un sacrificio economico. Giuntoli sarebbe infatti disposto a rinunciare a circa 4-5 milioni lordi, vale a dire lo stipendio per un altro anno di contratto e premi vari. Una cifra non indifferente per il patron De Laurentiis, da sempre particolarmente attento ai conti.

Il secondo scenario, consiste in un approdo in bianconero di Giuntoli ma solamente a mercato concluso, a fine agosto, tramite una separazione consensuale. Infine, non è da escludere che De Laurentiis scelga di non rinforzare una diretta concorrente e dunque di tenere il ds fino al 2024, quando scadrà il contratto. L’unica certezza, secondo la Rosea, è che prima o poi Giuntoli diverrà il nuovo dirigente della Juventus. Bianconeri che intanto si sono già cautelati, promuovendo il ds Giovanni Manna dalla NextGen alla prima squadra.