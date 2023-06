Spagna, Alaves promosso in Liga: decisivo un rigore di Villalibre al 129′

L’Alaves ha sconfitto il Levante nella finale playoff ed è stato promosso in Liga, ma ciò che è successo all’Estadi Ciutat de València ha del clamoroso. Dopo lo 0-0 dell’andata, anche il ritorno è terminato a reti bianche, perciò si è andati ai supplementari. Neppure qui il punteggio sembrava sbloccarsi, ma i 3 minuti di recupero concessi dall’arbitro si sono quadruplicati. L’Alaves ha infatti reclamato un calcio di rigore per un tocco di mano e, dopo un controllo Var di circa 5 minuti, è stato finalmente assegnato. Sul dischetto si è presentato Villalibre, che ha spiazzato il portiere, segnando così il gol promozione al minuto 129. In delirio sia i giocatori che i tifosi dell’Alaves, alcuni persino in lacrime. Gelati invece i sostenitori del Levante, costretti a un altro anno di cadetteria.