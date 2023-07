Napoli, Garcia: “Osimhen vuole restare e noi lo vogliamo qui”

“I ragazzi sono sereni e sono felici di essersi ritrovati. Adesso giocano con lo scudetto sul petto. Se lo sono meritato ma il tricolore è anche una responsabilità in più per loro”. Così l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo la vittoria per 6-1 in amichevole contro l’Anaune: “Osimhen vuole rimanere e noi vogliamo che lui resti con noi. L’importante è che lui sia felice”, ha aggiunto il tecnico francese.