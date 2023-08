Napoli, Gabri Veiga atteso a Villa Stuart per le visite mediche

Gabri Veiga è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista è atteso in Italia già nella giornata di oggi e domani dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito a Villa Stuart. A seguire, raggiungerà la Filmauro per la firma sul contratto quinquennale. A confermare lo stato avanzato della trattativa era stato il tecnico del Celta Vigo, Rafa Benitez: “Siamo già molto vicini per la conclusione della trattativa, dobbiamo essere realistici e dire che è molto vicino. Ho parlato con lui e dal punto di vista mentale sarebbe stato rischioso schierarlo in campo. Per fortuna i suoi compagni di squadra sono stati bene e non hanno avuto bisogno del suo ingresso a gara in corso”.