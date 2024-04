Napoli-Frosinone, Calzona: “Non possiamo subire così tanti gol”

“Una squadra con la nostra qualità non può subire così tanti gol, ci è mancata cattiveria in fase di non possesso”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Francesco Calzona ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Frosinone. “Abbiamo gestito male la partita, specialmente da quando siamo stati in vantaggio, momento in cui ho chiesto un palleggio più sapiente – ha ammesso il mister dei campioni d’Italia – Alla fine del primo tempo ho detto alla squadra che con questo atteggiamento non avremo vinto e purtroppo così è stato. Abbiamo concesso troppo e dovevamo portare a casa questo risultato. Si tratta di un problema di gestione, oltre che di alcune difficoltà difensive. Ci è mancata cattiveria nella riconquista del pallone, facendo giocare una squadra come il Frosinone che in campo si trova bene. Una squadra del nostro livello non può subire così tanti gol. L’importante non è vincere sempre 4-0, ma non prendere reti. La cosa che mi disturba è che siamo sempre stati in partita, senza percepire mai il pericolo. Abbiamo creato tanto – ha concluso Calzona – ma la sensazione di squadra solida non l’ho mai avuta”.