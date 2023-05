Napoli, France Football: “Possibile che Kvaratskhelia sia tra i candidati al pallone d’oro”

Sul numero di maggio di France Football trova spazio anche la candidatura di Khvicha Kvaratskhelia al Pallone d’Oro. Una investitura forse inattesa ma che non potrà che far piacere ai tifosi del Napoli e al georgiano, grande protagonista dello Scudetto azzurro: “È possibile che Khvicha sia tra i nominati quest’anno, anche se non è in cima al classifica perché è la sua prima stagione in Italia. Sogna di vincere il Pallone d’oro? Sicuramente pensa di essere un giorno il migliore di tutti”.