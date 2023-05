Premier League 2022/2023: De Zerbi tra i candidati al premio di allenatore dell’anno

In lotta per portare il Brighton a una storica qualificazione europea, Roberto De Zerbi è fra i sei tecnici candidati al premio di “Manager of the year” in Premier League. L’allenatore dei Seagulls dovrà però battere la concorrenza di Eddie Howe (Newcastle), Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City), Marco Silva (Fulham) e Unai Emery (Aston Villa).