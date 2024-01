Napoli-Fiorentina: Biraghi ammonito in Supercoppa, era diffidato e salterà l’Inter in campionato

Nel corso della semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina, il capitano viola Cristiano Biraghi è stato ammonito ed era diffidato: in accordo col regolamento stabilito dalla Lega Serie A, il terzino sinistro non sarà squalificato nell’eventuale finale, ma direttamente e a prescindere per il successivo impegno di campionato, quello contro l’Inter tra una decina di giorni. Dunque assenza pesante per Italiano contro i nerazzurri.