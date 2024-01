Napoli, finale di Supercoppa a rischio per Cajuste: problemi anche per Mazzocchi e Demme

Brutte notizie per il Napoli, che rischia di dover fare a meno di Jens Cajuste in vista della finale di Supercoppa italiana 2024. Il centrocampista ha infatti accusato un dolore muscolare alla gamba destra che ha costretto Mazzarri a sostituirlo nella gara contro la Fiorentina e oggi non si è allenato con la squadra. Per lui solo terapie, così come per Pasquale Mazzocchi, anche lui in dubbio per il match di lunedì. Infine, allenamento personalizzato anche per Diego Demme, che spera di recuperare. Napoli che intanto si appresta a dare il benvenuto a Cyril Ngonge, il quale ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e a breve firmerà il contratto che lo legherà al club fino al 2028.