Napoli, ecco Mazzarri: “Sono stanco, non dormo da giorni. Qui tutto bello come sempre”

“Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo”. Sono queste le prime parole, col sorriso tra le labbra, di Walter Mazzarri, appena arrivato a Napoli per accettare la panchina azzurra fino a giugno. Pomeriggio, alle 14.30, il tecnico livornese dirigerà il primo allenamento dei partenopei, ovviamente con molti assenti per via delle Nazionali: “Tutto bello come al solito qui. Ora Castel Volturno? Certo!”.