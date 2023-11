Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: nove azzurri per la prima tappa a Ruka

Sono complessivamente nove gli azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per la prima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023/2024, in programma a Ruka, in Finlandia, dal 24 al 26 novembre con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera maschile e femminile. Si tratta di sei uomini (Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà ed Elia Barp) e tre donne (Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella).