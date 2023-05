Napoli, Di Lorenzo: “Emozione incredibile vedere i tifosi festeggiare”

“E’ un’emozione incredibile vedere questa gente festeggiare: era il nostro obiettivo sin da inizio anno. È un successo che abbiamo costruito tutti insieme: la società, il mister, i direttori, tutto lo staff tecnico e medico, i fisioterapisti, i magazzinieri e tutte le persone che hanno lavorato con noi dietro le quinte”. Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, nel corso della festa scudetto del club azzurro. “Voi tifosi ci siete sempre stati in questi anni e vi meritate più di tutti questo successo. Vi ringrazio a nome di tutta la squadra: ci avete sostenuto non solo qui a Napoli, ma in tutti gli stadi, sembrava di giocare sempre a Napoli ogni domenica“, ha aggiunto Di Lorenzo.