Napoli, Di Lorenzo assente all’allenamento per permesso familiare. Terapie per Raspadori

Il Napoli, dopo il successo ottenuto contro l’Empoli ed un giorno di riposo, ha ripreso gli allenamenti presso il Konami Training Center. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti hanno cominciato a preparare la grande sfida della venticinquesima giornata di Serie A contro la Lazio, che andrà in scena venerdì alle ore 20:45 nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra, per poi proseguire con un lavoro di potenza aerobica sul campo; a seguire esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Giacomo Raspadori ha fatto ancora una volta terapie, mentre Giovanni Di Lorenzo non ha partecipato alla seduta per permesso familiare.