Napoli, delegazione tifosi incontra De Laurentiis e Garcia nel ritiro di Castel di Sangro

I tifosi del Napoli continuano a dimostrare un sostegno incessante alla squadra, in ritiro a Castel di Sangro. Circa duecento persone hanno salutato i calciatori davanti all’hotel Acquamontis di Rivisondoli (L’Aquila), dove pernottano in occasione del ritiro estivo, mentre è andata sold out l’amichevole di scena allo stadio Patini di Castel di Sangro (L’Aquila), con oltre 7.500 spettatori sugli spalti.

Inoltre, una delegazione ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rudi Garcia parlando di calciomercato e prospettive future. Come se non bastasse, c’è stata una manifestazione (concordata con le forze dell’ordine) con bandiere, striscioni, cori e applausi per incoraggiare la squadra, presidiata da vari agenti. Alcune tensioni sono state però registrate in occasione del concerto di Gigi D’Alessio, costretto a fermare l’esibizione sul finale per consentire l’intervento dei soccorsi. In totale sono state nove le persone soccorse dal 118 (otto malori e un trauma cranico).