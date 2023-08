Juve-Lukaku, contatti a marzo? Gazzetta: “Inter pronta a tutelarsi, ma i bianconeri smentiscono”

La telenovela di mercato legata a Romelu Lukaku si arricchisce di un giallo in più. Come scritto dal Corriere della Sera, i primi contatti tra la Juventus e l’avvocato del belga, Ledure risalirebbero addirittura a marzo, quando il giocatore era ancora tesserato per l’Inter. E pochi giorni dopo la finale persa in Champions League col Manchester City, sarebbe arrivata una prima stretta di mano. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’Inter si dice irritata e sarebbe pronta a tutelarsi nelle sedi opportune, puntando sul fatto che la normativa Fifa vieta i contatti con dei giocatori tesserati per un’altra squadra (e Lukaku lo era con i nerazzurri fino al 30 giugno 2023). La Juventus però smentisce. Come spiega il quotidiano, i primi contatti con l’attaccante — filtra dal club bianconero — ci sarebbero stati a luglio, dietro permesso del Chelsea (che a quel punto aveva accolto nuovamente Lukaku in rosa dopo il prestito). Intanto, i contatti proseguono e questa può essere la settimana decisiva per un affare che, forse, parte da lontano.