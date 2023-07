Napoli, De Laurentiis a Castel di Sangro: “Questo è il più bel ritiro d’Europa”

“Questo è il più bel ritiro d’Europa”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis intervenendo dal ritiro di Castel Di Sangro del suo Napoli, al lavoro in Abruzzo in questa seconda parte del precampionato dopo le settimane a Dimaro: “Castel Di Sangro sta crescendo in maniera esponenziale. Per questo l’Abruzzo sarà sede definitiva del Napoli in estate”, ha spiegato il numero uno degli azzurri, che ha confermato per le prossime stagioni questa sede.