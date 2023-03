Napoli, De Laurentiis: “3 milioni di persone per festeggiare lo scudetto. I tifosi già organizzano”

Aurelio De Laurentiis non si trattiene e bando alla scaramanzia parla apertamente di festa scudetto del Napoli. Lo fa durante la conferenza stampa del premio sportivo della stampa estera in Italia vinto da Victor Osimhen: “Sono passati 33 anni dall’ultimo scudetto. Pensate a quanti napoletani sono nati e non hanno vissuto i primi due titoli, tantissimi. Dopo esser sprofondati nel fallimento, la vittoria di uno scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo e si sta già organizzando per la festa. Si stima che siano tra i 2 e i 3 milioni di partecipanti alla festa scudetto “.