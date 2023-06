Napoli, Dazn: “Secondo tempo su maxischermi in via del tutto eccezionale”

“In accordo con Lega Serie A, abbiamo deciso di accogliere la richiesta della Prefettura di Napoli di trasmettere in alcune piazze, in via del tutto eccezionale, il secondo tempo della partita Napoli-Sampdoria e la premiazione per consentire maggior sicurezza nei festeggiamenti nei comuni dell’area metropolitana e nella città di Napoli”. Così l’ANSA riporta le spiegazioni di Dazn riguardo la trasmissione del secondo tempo della partita e della cerimonia di premiazione sui maxischermi che verranno allestiti in loco da società incaricate dai Comuni interessati. “Confidiamo che i Comuni riescano a dotarsi di tutto il necessario per garantire a tifosi e sportivi di godere di questo importante momento, nel miglior modo possibile. Si tratta di una situazione di grande festa, che riveste i caratteri dell’eccezionalità per le modalità con cui l’evento verrà trasmesso e di urgenza per le tempistiche – spiega Dazn -. Affinché la visione risulti perfetta è indispensabile che i luoghi individuati dai Comuni, attraverso le società coinvolte nell’organizzazione, siano dotati ad esempio di connessione in fibra ottica e mezzi tecnici adeguati”.