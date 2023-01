Napoli-Cremonese, i convocati di Ballardini: torna Vasquez

Prima lista dei convocati per il nuovo tecnico della Cremonese Davide Ballardini per la partita contro il Napoli, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì 17 gennaio 2023 (ore 21, Stadio Diego Armando Maradona). Assenti Radu, Ghiglione, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Ritorna invece a disposizione Vasquez

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Hendry (2), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)