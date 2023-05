Napoli campione, Kvaratskhelia in lacrime dopo la vittoria dello scudetto (VIDEO)

di Giorgio Billone 65

Khvicha Kvaratskhelia, tra gli artefici della vittoria dello scudetto del Napoli, in lacrime dopo la vittoria del tricolore. Il georgiano non regge alla commozione e scoppia in lacrime una volta aver capito di aver trionfato in Serie A al primo tentativo. L’esterno d’attacco si avvolge nella bandiera del suo paese e non resiste al pianto liberatorio, a quel punto viene consolato dai compagni prima della grande notte di festa. Di seguito ecco il video.