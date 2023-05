Cruciani provoca: “Il popolo di Napoli non ha vinto nulla, retorica insopportabile del Sud”

“La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo”. A Dritto e rovescio su Rete 4, il popolare conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani ha attaccato ancora una volta la città di Napoli anche nel giorno della vittoria dello scudetto da parte del club partenopeo.