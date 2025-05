Il Napoli non trema e si laurea campione d’Italia: battuto il Cagliari al Maradona e quarto Scudetto in bacheca.

Un sogno che diventa realtà. Il Napoli batte il Cagliari e si laurea campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Dopo i due pareggi arrivati nelle ultime due gare contro Genoa e Parma, la squadra di Antonio Conte era tornata a sentire il fiato dell’Inter sul collo. La squadra di Simone Inzaghi si era portata ad una lunghezza dagli azzurri, andando ad un passo dal sorpasso nell’ultima gara contro la Lazio.

Il rigore causato da Bisseck e trasformato da Pedro nel finale ha permesso al Napoli di rimanere davanti in classifica ad una gara dal termine. Contro il Cagliari la squadra di Conte non ha tremato e il sogno chiamato Scudetto è diventato nuovamente realtà come nella stagione 2022/2023.

Napoli-Cagliari 2-0, lo Scudetto è realtà: il racconto del match

Il Napoli scende in campo contro il Cagliari con un solo obiettivo: vincere. In un Maradona tutto esaurito, la squadra di Conte (guidata in panchina da Stellini vista la squalifica del tecnico leccese) parte bene, sfiorando il vantaggio prima con il mancino alto di Politano e poi con la conclusione di Rrahmani parata da Sherri. A metà primo tempo occasione anche per Lukaku, con Mina provvidenziale sulla conclusione del belga. La notizia del vantaggio dell’Inter a Como non spaventa gli azzurri che al quarantesimo trovano il gol (capolavoro) del vantaggio con il solito Scott McTominay (12 gol e 6 assist per lo scozzese in stagione).

Il secondo tempo inizia come è terminato il primo, ovvero nel migliore di modi: Lukaku raccoglie un lancio proveniente dalla difesa, salta secco mina e trova il raddoppio che ha il sapore di Scudetto. Il doppio vantaggio non cambia l’atteggiamento degli azzurri, vicinissimi al terzo gol con il subentrato Neres in due occasioni. I minuti passano, la festa si avvicina, l’arbitro fischia la fine e la festa può finalmente iniziare. Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia.

Conte, garanzia per il successo: quinto Scudetto conquistato

Antonio Conte e lo Scudetto: un’accoppiata inseparabile. Dopo i trionfi alla guida di Juventus ed Inter, il tecnico salentino ha vinto ancora. Sbarcato a Napoli con il compito risollevare una squadra arrivata decima in classifica l’anno prima, Conte ha dimostrato nuovamente di non avere rivali in Italia, perlomeno sul fronte campionato.

Quello conquistato stasera è il quinto Scudetto che entra a far parte della bacheca di Conte, con il solo Sarri che è riuscito ad arrivargli davanti nella stagione 2019/2020. Il tecnico italiano mette la firma sul suo ennesimo capolavoro e Napoli non può far altro che ringraziarlo a vita.