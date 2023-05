Napoli, caccia al dopo Spalletti: secondo i bookmakers, il favorito è Luis Enrique

Con l’addio di Spalletti ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis da Fazio, per il Napoli è tempo di pensare al futuro. Al momento è ancora presto per sbilanciarsi su chi sostituirà il tecnico toscano alla guida dei partenopei, tuttavia i bookmakers sembrano avere le idee chiare. Il favorito per la panchina del Napoli è lo spagnolo Luis Enrique, quotato 1,95. Seguono Gian Piero Gasperini a 5,50, Vincenzo Italiano a 6 e Rafa Benitez a 8. A quota 10 ci sono Antonio Conte e Thiago Motta, mentre paga 15 volte la posta Roberto Mancini. Il più accreditato per prendere il posto di Spalletti è dunque Luis Enrique, che però è cercato da tanti top club europei, ergo per il Napoli non sarà un gioco da ragazzi sbaragliare la concorrenza.