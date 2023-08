Napoli, buona la prima per Garcia senza Kvara: Osimhen show, Frosinone battuto 3-1

Meno dominante, senza l’estro di Kvaratskhelia e con una condizione fisica ancora non brillante. Il Napoli campione d’Italia, versione Rudi Garcia, però riparte dalla qualità dei suoi uomini d’attacco nella vittoria esterna per 3-1 contro il Frosinone alla prima giornata di Serie A. Con il georgiano ai box per precauzione e Anguissa che parte dalla panchina, il tecnico francese archivia la pratica dei ciociari di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Politano e del solito Osimhen, autore di una doppietta. La novità in campo è Jens Cajuste, che tra i centrocampisti della Ligue 1 2022/23 è quello che ha segnato più gol subentrando a gara in corso (3). Oggi il nuovo acquisto parte titolare e l’impatto non è certo dei migliori. Dopo 7′, sugli sviluppi di una palla da fermo, il tentativo di rinvio di Cajuste sbatte sul piede di Baez e per Marcenaro è calcio di rigore. Dagli undici metri va Harroui che non sbaglia. Al 24′ però i partenopei pareggiano. La conclusione murata di Zielinksi favorisce il tiro a volo di Politano che trova un rimbalzo insidioso e batte Turati.

Al 36′ il Var cancella il gol a Raspadori, ma al 42′ è tutto buono: Di Lorenzo sfonda sulla destra e scarica per il destro di Osimhen che scarica una conclusione di potenza sotto la traversa. Il Frosinone però non sta a guardare. La squadra di Di Francesco gestisce bene l’ampiezza, sorprendendo in alcune circostanze i partenopei. Al 57′ Baez spaventa il Napoli: punizione dai 30 metri da posizione di sinistra, il tiro colpisce il palo a Meret battuto. Al 72′ ci prova anche Raspadori che si gira in un fazzoletto di terreno in posizione defilata e tenta il tiro, ma stavolta Turati è bravo a difendere il suo palo. Il Napoli chiude la pratica solo al 79′. Osimhen, servito in verticale dal solito Di Lorenzo, batte Turati in uscita e firma la doppietta personale. Aspettando Kvaratskhelia, il Napoli riparte dall’altro uomo Scudetto.