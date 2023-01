Napoli, Bereszynski: “Sarebbe bello andare a +10, ma pensiamo partita per partita”

Il neo acquisto Bartosz Bereszynski ha parlato a Radio Kiss Kiss a due giorni dal big match di campionato tra Napoli e Juventus: “Andare a +10? Sarebbe bello, ma pensiamo partita per partita, dobbiamo essere concentrati sapendo di essere i più forti”. Il terzino destro ex Sampdoria venerdì vedrà in campo diversi suoi connazionali, sia da un lato che dall’altro:“Conosco Zielinski da anni e mi ha spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. Milik è un compagno di Nazionale, ma durante la partita non sarà nostro amico, stesso discorso vale per Szczesny. Sarà un due contro due, speriamo di essere noi più contenti a fine partita”.