Napoli-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Atalanta, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Anticipo di cartello, in cui la capolista prova a dimenticare in fretta la sconfitta subita contro la Lazio nello scorso turno di campionato, anche se inevitabilmente i pensieri dei partenopei saranno anche rivolti alla sfida di ritorno di Champions League della prossima settimana. Non è un periodo semplice per i bergamaschi, che non vincono da ben quattro partite e cercano di restare aggiancate alle prime della classe. La sfida è in programma oggi, sabato 11 marzo alle 18:00 allo Stadio Maradona di Napoli. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.