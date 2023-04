Anche la Marina militare in quel di Napoli ha aderito alla campagna “M’Illumino d’azzurro”, illuminando la sede di via Ammiraglio Ferdinando Acton. L’iniziativa, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini “a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo”, ha preso il via ieri sera.