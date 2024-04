Napoli, altro passo falso al Maradona contro il Frosinone: in casa sono solo 23 punti in 16 partite

Il Napoli non va oltre il 2-2 in casa contro il Frosinone nel lunch match del 32° turno di Serie A. Ennesimo passo falso della squadra, prima di Garcia, poi di Mazzarri e, ora, di Calzona davanti ai propri tifosi. Il rendimento al Maradona è horror. Sono solo 23, su 49 totali, i punti raccolti nel proprio stadio. La vittoria in casa manca dal 3 marzo (2-1 sulla Juventus). In mezzo, il pareggio 1-1 con il Torino, la pesante sconfitta per 3-0 con l’Atalanta e il pareggio di oggi con il Frosinone. Non si possono trascurare anche il pareggio con 0-0 con il Monza e il pareggio 1-1 con il Genoa, nella gestione Mazzarri. Una delle tre vittorie dell’Empoli in trasferta è arrivata proprio al Maradona, 1-0 con Garcia in panchina. La differenza reti del Napoli in casa è addirittura negativa. Sono 22 i gol fatti e 23 quelli subiti. Numeri preoccupanti, che testimoniano le difficoltà di una squadra che, in questa stagione, non sembra mai aver trovato una rotta ben precisa. La classifica ora recita ottavo posto con 49 punti, a pari merito con la Lazio settima. L’Atalanta, con due partite in meno, dista un punto. La zona Champions, considerando il quinto posto, è lontana sei punti (Roma a 55 con una partita in meno). Il Napoli avrà altre tre partite davanti ai propri tifosi e non saranno affatto scontate. Il 28 aprile sarà sfida alla Roma e il 12 maggio al Bologna, prima di chiudere l’anno con il Lecce il 26 maggio.