Napoli, allenamento con visita a sorpresa dell’ex Mertens: Kvaratskhelia ai box per una gastroenterite

Ospite d’eccezione alla seduta di allenamento mattutina del Napoli. I ragazzi di Calzona si sono infatti allenati sotto gli occhi di Dries Mertens, attaccante del Galatasaray che ha salutato i suoi ex compagni “con grande emozione e affetto“, si legge in una nota del club. Al fianco del calciatore belga c’era anche suo figlio Ciro. Per quanto riguarda il lavoro in campo, i partenopei si sono divisi in due gruppi, alternando circuito di forza e lavoro tecnico tattico, per poi chiudere con una partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Olivera, mentre Contini ha svolto delle terapie. Chi non si è allenato è stato Khvicha Kvaratskhelia, fermato da una gastroenterite.