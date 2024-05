Napoli in campo nella mattinata di oggi in vista della trasferta di Udine contro l’Udinese, in programma domani alle 20.45 alla Dacia Arena. Allenamento in gruppo per Politano e Juan Jesus, mentre terapie per Raspadori e Zielinski. L’italiano a parte a causa di un trauma contusivo-distorsivo rimediato nella seduta di ieri. Personalizzato in palestra per Kvaratskhelia e personalizzato in campo per Gollini.