Napoli, affaticamento muscolare per Osimhen: rischia di saltare l’Inter

Victor Osimhen è in dubbio per Inter-Napoli, posticipo della 29^ giornata di Serie A 2023/2024 in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45. Come si legge nel report del club partenopeo al termine dell’allenamento odierno, “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona“. Per quanto riguarda il resto della squadra, gli azzurri si sono allenati “sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto“.