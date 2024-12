“Non mi sembra che il Milan sia staot penalizzato più di tanto in questo avvio di stagione”. Lo ha detto Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, dagli studi di Sky Sport in considerazione delle parole di Paulo Fonseca, che nel post partita della sfida di Bergamo contro l’Atalanta si è lamentato dell’arbitraggio di Federico La Penna. Orsi sull’allenatore del Milan ha aggiunto: “Mi sembra che parli per frustrazione”.