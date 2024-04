Nainggolan a Controcalcio: “Guendouzi è una pippa. Milinkovic-Savic? Me lo mettevo sempre in tasca…”

Parole forti e decise quelle di Radja Nainggolan, ex centrocampista con tante esperienze in Serie A, a Controcalcio, podcast che tratta di pallone in maniera irriverente sulla piattaforma di broadcast Twitch. Il programma moderato da alcuni creator quali Damiano ‘Er Faina’ e ‘Enerix‘, porta spesso vari ospiti quali Mario Balotelli e suo fratello Enock, il portiere dell’Ascoli, Emiliano Viviano e, in questo episodio, l’ex Roma e Cagliari, Nainggolan.

Tra i tanti temi, si è toccato anche il derby di Roma, vinto dai giallorossi grazie al gol di Mancini. Tante discussioni e scambi di pareri finché non esce il nome del centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi. Mentre si discuteva delle sue qualità in maniera imparziale, si intromette in ‘Ninja‘ con una rasoiata degna della sua dote balistica: “Guendouzi? Te lo dico proprio qui, direttamente… E’ una pippa”, aggiungendo che il francese “corre per il campo e basta”.

Ma non è finita qui, Nainggolan infatti, dice la sua di un altro ex Lazio, suo rivale in campo considerato da Damiano più forte del belga, il serbo Sergej Milinkovic-Savic: “Milinkovic-Savic? Me lo mettevo sempre in tasca quando eravamo in campo. Ma che state a dì!?” Insomma, tra risate generali e scambi di opinioni, le parole e il Romanismo del ‘Ninja’ non sono di certo passati inosservati.