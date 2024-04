Musica tecno a palla durante la festa Inter, dj Milan SimoJ: “Estraneo, non è dipeso da me”

Ha destato parecchio scalpore e irritazione da parte dei tifosi nerazzurri la decisione del Milan di diffondere musica techno a volume altissimo nel tentativo di boicottare e disturbare la festa dell’Inter a fine derby per la conquista non solo della stracittadina ma anche del ventesimo scudetto. In questo modo, sono stati coperti i cori di gioia dei tifosi interisti, ieri ospiti in casa dei milanisti.

Intervenuto sui social, SimoJ, il disc jockey ligure di Radio 105 & RMC Radio Monte Carlo responsabile della musica a San Siro nelle partite in casa del Milan, ha spiegato di essere estraneo a quanto accaduto: “Vi ringrazio per il sostegno che mi mostrate sempre, però per fare chiarezza, la musica a fine partita di stasera, come nelle altre occasioni, non è gestita da me”.