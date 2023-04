MOVIOLA – Verona-Bologna, Skorupski prende in faccia Gaich: è rigore

Episodio da moviola sul finire di primo tempo tra Verona-Bologna, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Skorupsiki esce in maniera sprovveduta con il pugno alto e senza colpire la palla prende in pieno il volto di Gaich. L’arbitro Mariani non se ne accorge e viene richiamato al Var: rivedendo le immagini il direttore di gara ci pensa giusto pochi secondi e poi fischia la massima punizione. Dal dischetto Verdi spiazza Skorupski e porta in vantaggio i padroni di casa.