MOVIOLA – Udinese-Sassuolo, Kabasele in ritardo su Mulattieri: c’è rigore

Episodio da moviola nel finale di Udinese-Sassuolo. Nel match salvezza Domenico Berardi ha realizzato i due rigori della rimonta dei neroverdi. Nessun dubbio sui due penalty. Il primo è netto per un tocco in ritardo di Ebosele su Pinamonti. Poche discussioni anche sul secondo penalty: il contatto qui è meno evidente, ma ancora più ingenuo. Stavolta è Kabasele a fermare irregolarmente Mulattieri, che si trovava in posizione laterale. Invece di temporeggiare, il difensore friulano ha affondato la gamba, colpendo l’attaccante neroverde. Rigore giusto, tant’è che il giocatore friulano si limita a prendersela con sé stesso, senza protestare.