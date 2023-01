MOVIOLA – Torino-Spezia, rigore per mani di Djidji: protesta Juric

Calcio di rigore per lo Spezia in casa del Torino. Lo assegna l’arbitro Ghersini, che punisce un tocco con il braccio di Djidji non troppo distante dal corpo, ma comunque in posizione innaturale, e con la palla che sembra anche sbattere sul busto del difensore. In ogni caso, è confermato il penalty con tanto di giallo per il difensore. Al 28′ la squadra di Gotti passa in vantaggio, segna Nzola dal dischetto. Decisione alla moviola che lascia qualche dubbio.