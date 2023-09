MOVIOLA – Sassuolo-Verona, Doig su Berardi: rigore e giallo, decisione giusta

Episodio da moviola in Sassuolo-Verona con il calcio di rigore fischiato da Piccinini per il fallo di Doig su Berardi. Il difensore dell’Hellas insegue l’esterno neroverde ma finisce per tamponarlo e causare penalty prontamente fischiato dall’arbitro riminese, che estrae anche un cartellino giallo per il terzino ospite. Tutto il Sassuolo chiede il rosso, ma è giusta l’ammonizione: l’intervento è genuino e cerca la palla non trovandola, dunque da alcuni anni è depenalizzato da rosso a giallo se avviene dentro l’area.