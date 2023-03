MOVIOLA – Sassuolo-Spezia, Amian para con la mano: rigore dato al Var, Berardi gol

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Sassuolo-Spezia, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, intorno al settantesimo minuto, arriva l’episodio che sblocca la partita: su un tiro ravvicinato Amian allarga il braccio e la mano e colpisce il pallone. L’arbitro Ghersini non ravvisa nulla, ma viene richiamato al Var perché il tocco di mano è evidente: rigore e cartellino giallo. Dal dischetto Berardi non sbaglia e fa 1-0.