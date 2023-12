MOVIOLA – Sassuolo-Roma, intervento folle di Boloca su Paredes: rosso diretto

Potenziale momento di svolta di Sassuolo-Roma. Nel secondo tempo del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Boloca entra in maniera scomposta e colpisce in pieno Paredes. Per l’arbitro Marcenaro l’intervento è da cartellino giallo, ma il Var Di Bello richiama immediatamente il direttore di gara al monitor perché il piede è alto, a martello e non c’è nessun dubbio. Cartellino rosso. Marcenaro cambia idea ed estrae il rosso. Sassuolo in dieci.