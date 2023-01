MOVIOLA – Sassuolo-Lazio, mani di Toljan sul colpo di testa di Milinkovic-Savic: rigore col Var

Episodio da moviola in Sassuolo-Lazio con il rigore concesso ai biancocelesti col Var dopo il tocco di mani di Toljan sul colpo di testa di Milinkovic-Savic. Pairetto non si accorge del netto tocco col braccio del difensore neroverde, ma il Var Guida lo richiama alla on field review e la decisione è scontata. Non il colore del cartellino: ammonito il tedesco, sembra però che la conclusione fosse diretta verso la porta. Proteste laziali per un possibile rosso.