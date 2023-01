MOVIOLA – Sampdoria-Napoli, espulso Rincon per aver falciato Osimhen: tante proteste

Episodio da moviola in Sampdoria-Napoli per il cartellino rosso a Tomas Rincon, centrocampista di casa, per aver falciato Victor Osimhen lanciato verso la porta, seppur da posizione defilata. Non è DOGSO, perché non c’era chiara occasione da gol in senso assoluto, ma l’entrata del venezuelano è durissima e fuori tempo e probabilmente l’espulsione arriva per questo motivo. La decisione di Abisso, supportata dal Var, sembra condivisibile ma ci sono comunque proteste.