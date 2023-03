MOVIOLA – Roma-Sassuolo, Kumbulla dà un calcione a Berardi: rigore e rosso

Episodio da moviola all’ultimo minuto del primo tempo di Roma-Sassuolo, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico, su un’azione confusa, Berardi va al tiro ma poi nasce un parapiglia clamoroso frutto di un calcione dato da Kumbulla allo stesso Berardi. L’arbitro Fabbri non ravvede nulla e per questo motivo viene richiamato al Var: il calcio del difensore giallorosso è palese, inevitabile il cartellino rosso e il conseguente calcio di rigore. Dal dischetto Berardi non sbaglia e fa 1-3. Kumbulla salterà sicuramente il derby di domenica prossima.