MOVIOLA – Roma-Napoli, follia di Politano: dà un calcio a Zalewski, è rosso diretto

Follia di Matteo Politano. Nel corso del secondo tempo di Roma-Napoli, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Zalewski rincorre il giocatore partenopeo e lo trattiene platealmente ma poco dopo arriva la sconsiderata reazione di Politano che rifila un calcio sul fianco del polacco: risultato finale? Giallo per Zalewski per il fallo e rosso per Politano per la reazione. Napoli in dieci.