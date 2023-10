MOVIOLA – Roma-Monza, Ayroldi incoerente: il diffidato Paredes graziato da un giallo automatico

Rabbia Monza per quanto accaduto al minuto 57′ della sfida contro la Roma. I brianzoli, sotto di un uomo per l’espulsione giudicata come molto severa, ma a termini di regolamento accettabile, di D’Ambrosio, si lamentano per il cartellino giallo risparmiato a Leandro Paredes, peraltro diffidato e a rischio squalifica in vista dell’Inter, per un fallo netto su Birindelli, di sicuro più meritevole dell’ammonizione rispetto a quello che ha portato al rosso al difensore ospite nel primo tempo. L’arbitro Ayroldi, dunque, pecca di mancata coerenza in questo caso.