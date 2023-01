MOVIOLA – Roma-Fiorentina, Dodò in ritardo su Zalewski: espulso dopo 24 minuti

La Fiorentina è già in dieci uomini. Nel corso del match contro la Roma, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Dodo è stato espulso al venticinquesimo minuto per somma di ammonizioni. Il terzino viola, già ammonito, entra in netto ritardo su Zalewski con una scivolata. Non prende mai la palla e, nello slancio, sgambetta lo stesso giocatore giallorosso. Per l’arbitro Giua non c’è nessun dubbio: secondo giallo e conseguente cartellino rosso.