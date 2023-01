MOVIOLA – Roma-Bologna, Matic rischia su Ferguson: per l’arbitro è simulazione

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Roma-Bologna, match valevole per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Gli ospiti provano a pareggiare l’incontro e si spingono in avanti con Ferguson che entra dentro l’area di rigore, cade per terra ma l’arbitro Santoro fischia fallo in attacco: per il direttore di gara è simulazione e dunque cartellino giallo. Il contatto con Matic, seppur leggero, sembra esserci. L’impressione è che non sia né rigore e neanche simulazione. Il Var non interviene.